Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 32. Geleneksel İftar Programı, Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma Kitabının Lansmanı ile Gerçekleştirildi
Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarının 32’ncisi, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum liderlerini bir araya getirdi. 200’ü aşkın müteşebbis ve profesyonelin katıldığı etkinlikte “Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma” teması kapsamında değer, sorumluluk ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alındı. Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhu çerçevesinde gerçekleştirilen programda açılış konuşmaları, uzman paylaşımları ve kitap lansmanı yer aldı.