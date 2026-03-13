Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi 32. Geleneksel İftar Programı, Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma Kitabının Lansmanı ile Gerçekleştirildi

Programda ayrıca Ekingen Elektronik Genel Müdürü Eyüp Ekingen, CFN Kimya Genel Müdürü Fatma Köktaş ve Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan da kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularındaki görüşlerini paylaştı. Etkinlik kapsamında Değişim Dinamikleri Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman Erdemir’in “Girişimcinin Medeniyet İnşası: Kurumsallaşma” adlı kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Kitabın editörü Ömer Faruk Erdemir, eserin kurumsallaşmayı yalnızca bir yönetim tekniği değil aynı zamanda bir değer ve sorumluluk anlayışı olarak ele aldığını ifade etti. Programın kapanış konuşmasını yapan Süleyman Erdemir, kurumsallaşmanın güçlü bir değer sistemi üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak adalet, hukuk, hakkaniyet ve şeffaflık ilkeleri üzerine kurulan kurumların kalıcı değer üretebileceğini belirtti.