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Aktüel Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Gazze'de son 24 saatte 108 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:28:28 -
Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 790'a ve Libya'da 368'e yükseldi, Gazze'de ise vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 10 kişi daha vefat etti ve 476 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 790'a, vaka sayısı da 90 bin 222'ye yükseldi. Virüse yakalanan 157 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 83 bin 928 oldu.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 734 yeni vaka tespit edildiği ve 579 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 368'e, vaka sayısının 23 bin 515'e, iyileşen hasta sayısının da 12 bin 762'ye yükseldiği ifade edildi.

- Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 108 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.

Son rakamlarla vaka sayısının 1927'ye çıktığı Gazze'de, virüs kaynaklı can kaybının ise 15 olduğu hatırlatıldı.

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