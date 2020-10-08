  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Umman, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Umman, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:18:38 -
Umman, Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1009'a, Libya'da 616'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 438'e yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 1009'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 664 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki vaka sayısının 104 bin 129, sağlığına kavuşanların sayısının ise 91 bin 731 olduğu aktarıldı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 8 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 616'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 779 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 40 bin 292'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 23 bin 130'a ulaştığı kaydedildi

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve 1089 kişide virüs tespit edildi.

Buna göre toplam can kaybının 438'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı 102 bin 929'a, sağlığına kavuşanların sayısı ise 93 bin 479'a çıktı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 213 kişide daha virüs tespit edildiği ve 218 kişinin sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 127 bin 394'e çıktığı bildirilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 327'e ulaştığı ifade edildi.

Katar'da bugüne kadar 218 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı
Dünya

Ermenistan’da yer yerinden oynuyor! Argişti Kryamyan görevden alındı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan’ın görevden alındığı bildirildi.
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay