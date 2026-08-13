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Ekonomi
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Küresel tahıl fiyatları arttı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel tahıl fiyatları arttı!

Rusya’da tahıl terminallerine saldırı buğday fiyatlarını yükseltti. Buğday vadeli kontratları %2,4 yükseldi.

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Foto - Küresel tahıl fiyatları arttı!

Buğday vadeli kontratları, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndaki iki tahıl terminalini vurduğuna yönelik haberlerin ardından %2,4 yükseldi. Saldırı, Rusya’nın buğday ihracatında aksama yaşanabileceği endişelerini artırdı.

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Foto - Küresel tahıl fiyatları arttı!

TAHIL FİYATLARI YÜZDE 2,4 DEĞER KAZANDI

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Foto - Küresel tahıl fiyatları arttı!

Saldırıya hedef olduğu bildirilen terminallerin yılda yaklaşık 15 milyon ton tahıl ihracatını elleçlediği belirtiliyor. Hasarın boyutu henüz netlik kazanmazken, analistler Rusya’nın normal ihracat hacmini sürdürmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu.

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Foto - Küresel tahıl fiyatları arttı!

. Rus buğdayının küresel piyasalara sevkiyatında aksama yaşanabileceğine ilişkin endişeler buğday vadeli kontratlarını %2,4 yukarı taşıdı. Diğer tarım emtialarında da yükseliş görüldü. Mısır vadeli kontratları %0,6, soya fasulyesi ise %0,3 değer kazandı.

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