Küresel tahıl fiyatları arttı!
Rusya’da tahıl terminallerine saldırı buğday fiyatlarını yükseltti. Buğday vadeli kontratları %2,4 yükseldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’da tahıl terminallerine saldırı buğday fiyatlarını yükseltti. Buğday vadeli kontratları %2,4 yükseldi.
Buğday vadeli kontratları, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndaki iki tahıl terminalini vurduğuna yönelik haberlerin ardından %2,4 yükseldi. Saldırı, Rusya’nın buğday ihracatında aksama yaşanabileceği endişelerini artırdı.
TAHIL FİYATLARI YÜZDE 2,4 DEĞER KAZANDI
Saldırıya hedef olduğu bildirilen terminallerin yılda yaklaşık 15 milyon ton tahıl ihracatını elleçlediği belirtiliyor. Hasarın boyutu henüz netlik kazanmazken, analistler Rusya’nın normal ihracat hacmini sürdürmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu.
. Rus buğdayının küresel piyasalara sevkiyatında aksama yaşanabileceğine ilişkin endişeler buğday vadeli kontratlarını %2,4 yukarı taşıdı. Diğer tarım emtialarında da yükseliş görüldü. Mısır vadeli kontratları %0,6, soya fasulyesi ise %0,3 değer kazandı.
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