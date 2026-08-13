ABD ile İsrail arasında Lübnan çatlağı!

ABD, İsrail'in Güney Lübnan'da oluşturduğu "güvenlik bölgesindeki" askeri varlığını kalıcı hale getirme planına karşı çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, böyle bir varlığın mevcut anlaşmayla bağdaşmayacağını açıkladı.

ABD yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın İsrail ordusunun Güney Lübnan'da oluşturulan sözde "güvenlik bölgesinde" kalıcı olarak bulunacağını açıklamasının ardından, İsrail'in Lübnan topraklarında süresiz askeri varlığını desteklemediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Al Arabiya English'e yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Lübnan'da kalıcı bir İsrail askeri varlığını desteklemediğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin tarafların daha önce üzerinde mutabık kaldığı çerçeveye uygun hareket etmesini beklediğini belirterek, İsrail'in de Lübnan topraklarında herhangi bir toprak emeli bulunmadığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

Açıklama, Katz'ın aynı gün Güney Lübnan'dan yaptığı ve İsrail güçlerinin bölgede kalmaya devam edeceğini söylediği açıklamanın hemen ardından geldi.

Katz: "Burada kalacağız"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Güney Lübnan'da yaptığı açıklamada İsrail ordusunun bölgede kalacağını belirterek, "Bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz" mesajı verdi.

Katz, İsrail Başbakanı ile birlikte bu tutumu daha önce de açıkça ortaya koyduklarını savundu. İsrailli bakan ayrıca Güney Lübnan'da çok sayıda ev ve köyün yıkılmasını, Hizbullah'a ait askeri altyapının hedef alınmasıyla gerekçelendirdi.

İsrail'in bu yaklaşımı, Washington'ın desteklediği Lübnan-İsrail ateşkes çerçevesinin temel unsurlarından biri olan İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi konusunda yeni bir anlaşmazlık ihtimalini gündeme getiriyor.

Ateşkes çerçevesi ne öngörüyor?

ABD'nin arabuluculuğunda oluşturulan çerçeve, İsrail güçlerinin Lübnan'dan tamamen çekilmesini ve İran destekli Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngörüyor.

Bununla birlikte İsrail'in çekilmesi doğrudan ve koşulsuz bir süreç olarak değil, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve askeri altyapısının sökülmesi konusunda sahadaki gelişmelere bağlı kademeli bir yeniden konuşlanma süreci olarak tanımlanıyor.

Washington, İsrail'in çekilmesi ile Lübnan ordusunun Güney Lübnan'da devlet otoritesini tesis etmesi arasında doğrudan bağlantı kuruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Güney Lübnan'da ilk pilot bölgelerin oluşturulduğunu ve bu bölgelerde daha önce İsrail güçlerinin veya Hizbullah'ın kontrolünde bulunan alanların Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne devredildiğini belirtti.

Washington, Lübnan ordusunun bu süreci uygulamasını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

İsrail'in çekilmesi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlanıyor

İsrail uzun süredir Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda yeterli adım atmadığını savunuyor.

Beyrut ise İsrail'in operasyonlarının ve Lübnan topraklarındaki askeri varlığının, devlet otoritesinin güçlendirilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını zorlaştırdığını belirtiyor.

Bu nedenle süreçte temel bir açmaz bulunuyor: İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını çekilmenin şartı olarak görürken Lübnan, İsrail'in devam eden askeri faaliyetlerinin süreci zorlaştırdığını savunuyor.

Washington ise iki tarafın pozisyonlarını birbirine bağlayan bir formül oluşturmaya çalışıyor. Buna göre Lübnan ordusunun sahada ilerleme kaydetmesi ve Hizbullah'ın askeri altyapısının ortadan kaldırılması, İsrail'in kademeli şekilde geri çekilmesinin önünü açacak.

Washington ile Tel Aviv arasında yeni görüş ayrılığı

ABD'nin son açıklaması, Washington ile Tel Aviv arasında Lübnan konusunda dikkat çekici bir görüş ayrılığı ortaya koyuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir yandan İsrail'in güvenlik kaygılarını ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını desteklerken diğer yandan İsrail'in Lübnan topraklarında açık uçlu veya kalıcı bir askeri varlık oluşturmasına karşı çıkıyor.

ABD'li yetkili, kalıcı İsrail askeri varlığının üzerinde anlaşmaya varılan çerçevedeki taahhütlerle ve hem Lübnan'ın hem de İsrail'in uzun vadeli barış ve güvenliğiyle bağdaşmayacağını vurguladı.

Washington ayrıca Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Müzakereler sürüyor

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki daha geniş kapsamlı ateşkes düzenlemesini ilerletmek amacıyla doğrudan görüşmeleri sürdürürken, taraflar arasında teknik düzeyde yapılan son görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini belirtiyor.

Ancak Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail güçlerinin çekilmesinin kapsamı ve Lübnan ordusunun devlet otoritesini Güney Lübnan'ın tamamında tesis etmesi gibi başlıklar halen ciddi siyasi ve güvenlik sorunları oluşturuyor.

Dolayısıyla Washington'ın mevcut yaklaşımı iki hedefi aynı anda gerçekleştirmeye dayanıyor: İsrail'in güvenlik gerekçelerini karşılayacak koşulların oluşturulması ve bunun karşılığında Lübnan topraklarında kalıcı İsrail askeri varlığının önlenmesi.

Bu durum, önümüzdeki dönemde ABD'nin Tel Aviv üzerindeki baskısının ne ölçüde artacağı ve İsrail'in "güvenlik bölgesi" olarak tanımladığı alanlardan gerçekten çekilmeye ne ölçüde yanaşacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Kaynak: Mepa News