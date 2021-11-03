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Yerel Umman Denizi'nde sıcak saatler! ABD, İran'a ait gemiye el koymaya çalıştı
Yerel

Umman Denizi'nde sıcak saatler! ABD, İran'a ait gemiye el koymaya çalıştı

İran televizyonunun son dakika yayınladığı habere göre, ABD donanması Umman Denizi'nde İran petrol tankerine el koymaya kalktığı ve başarısız olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:23:00 - 2021-11-03 14:34:05
Umman Denizi'nde sıcak saatler! ABD, İran'a ait gemiye el koymaya çalıştı

İran, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine  el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurdu. 

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Umman Denizi'nde İran  petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir  tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine  helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdi. Tankerin kontrolünü ele geçiren  Devrim Muhafızları üyeleri, tankeri İran kara sularına yönlendirdi.

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için  birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız  olduğu ifade edildi.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği ve olayla  ilgili görüntülerin kısa zaman içerisinde paylaşılacağı aktarıldı.

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