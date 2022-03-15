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Gündem UMKE, yaşlı kadın için seferber oldu
Gündem

UMKE, yaşlı kadın için seferber oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde yüksek tansiyon ihbarı alan UMKE ekipleri, 57 yaşındaki kadını mahsur kaldığı mezrada 6 saatlik çalışmayla kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 22:49:00 -
UMKE, yaşlı kadın için seferber oldu

Bingöl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı etkileyeme devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hastalar için de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oluyor. Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Kuruca mezrasında etkisini gösteren kar, mezra yolunu ulaşıma kapattı.

Mezrada ikamet eden ve tansiyonu yükselince rahatsızlanan 57 yaşındaki Kevi Yaşar’ın ailesi durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen UMKE, tam paletli ambulans ile mezraya ulaşarak kadının ilk muayenesini yaptı. Yaklaşık 6 saat süren yoğun mücadelenin ardından kadın ulaşımın olduğu bir noktada ambulansa teslim edilerek, Genç Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Ekiplere teşekkür eden kadının oğlu Yasin Yaşar, “Hastamız vardı 112’yi aradık paletli ambulansı gönderdiler. Allah razı olsun geldiler. Annem tansiyon hastası gidip ameliyat olacak. Onları aradık geldiler. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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