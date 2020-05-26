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UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Ulusal Keşif ve Medikal (UMKE) ekipleri Ramazan Bayramı nedeni ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:39:45 -
UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Ulusal Keşif ve Medikal (UMKE) ekipleri Ramazan Bayramı nedeni ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresinde sokağa çıkma yasağının ardından Düzce’de Ulusal Keşif ve Medikal ekipleri (UMKE) Kızılay’ın destekleri ile Düzce’de ihtiyaç sahibi ailelere Bayram hediyesi ulaştırdı. Ekiplerin saha çalışmaları esnasında belirlenen ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar arasında ihtiyaç sahibi olanların Bayram gününde mutlu olmaları için gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler Ramazan Bayramı süresince Düzce’de il genelinde 70’den fazla noktaya gıda kolisi dağıtarak vatandaşların mutlu bir bayram geçirmesi için çalıştı.

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