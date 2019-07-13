0553 313 94 23

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas’da başladı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonası, Sivas’da başladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:26
Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas’da başladı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonası, Sivas’da başladı.


Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 71 ilden 600 kulüp ve yaklaşık bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Teakwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin, sporcular, kulüp başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Sporcuların tören geçişlerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuldu.


Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresinin 100. Yılını ve 15 Temmuz hain darbe girişimin 3. yıl dönümünü anımsatarak, “Sivas Kongremizin 100. yılı ve 15 Temmuz hain darbe girişimin 3. yıl dönümünü anacağız. Biliyorsunuz temel gayemiz 100 yıl önceki ecdadımızın fedakarlığını yad etmek. Gençler olarak hissetmek ve o mirası o asil ruhu dünden bugüne bugünden yarına taşımak temel gayemizdir. Dolayısıyla geçmişi yad edip geleceğe umutla bakabilmek en büyük düsturumuz. Bu nasıl olacak fikri hür, irfanı hür gençlerle olacak. Aklı berrak zihni berrak gençlerle olacak ve bu manada bu tür müsabakalara bütün yarışmalara çok önem veriyoruz” dedi.



Türkiye Teakwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin ise, 15 Temmuz Şehitleri Ümitler Türkiye Şampiyonasını Selçuklu payitahtı Sivas’ta gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bin 700’ün üzerinde sporcu, 600 spor kulübü ve 71 ilden katılan sporcularımızla şampiyonamızı başlattık, devamını sağlıyoruz. Burada sadece şampiyona yapmıyoruz. Aslında bu ülkenin gençliğinin, yarına olan hareketi içinde bir seremoni yapıyoruz“ dedi.


Konuşmaların ardından katılımcılara günün anısına plaket ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi
    1. Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi..
    2. Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5..
    3. Para Halter Dünya Şampiyonası
    4. Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019
    5. Endonezya Devlet Başkanı Widodo..
    6. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    7. MEÜ’de 15 Temmuz konferansı
    8. Ünlü teknik adam acı haberi duyurdu:..
    9. Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere..
    10. Bursa’da konser iptâli yok
    11. İşte Merkel'i titreten hastalık
    12. Annesinin kucağında yaralanan bebek..
    13. Pravoley milli takımı Ereğli’den..
    14. Hemzemin geçitte çalışma yapan..
    15. Kamil Güleç’ten 15 Temmuz mesajı
    16. Orman Genel Müdürlüğünden Muğla..
    17. Fransa Bisiklet Turu
    18. Denizli'de otomobil şarampole..
    19. Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne..
    20. Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı
    21. MHP’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    22. Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına..
    23. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    24. Batman’da iki aile arasında silahlı..
    25. SANKO Üniversitesi’nde “15 Temmuz..
    26. Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl..
    27. FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece..
    28. Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17..
    29. İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör..
    30. Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da