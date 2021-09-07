Ümitler, İskoçya ile berabere kaldı
2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup’ta Ümit Milli Futbol Takımı, Bursa’da karşı karşıya geldiği İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.
2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup’ta Ümit Milli Futbol Takımı, Bursa’da karşı karşıya geldiği İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.
8. dakikada ceza alanına giren Glenn Middleton vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu’nun kurtarışı sonrası dönen topla ceza alanı içerisinde buluşan Adam Montgomery bekletmeden pasını penaltı noktasına doğru aktardı. Middleton bu kez boş durumda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
16. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Ali Kaan Güneren, pasını kale önüne doğru çıkardı. Savunmadan araya giren Calvin Ramsay son andaki dokunuşuyla topu kornere gönderdi.
56. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla topla buluşan Ali Kaan Güneren, pasını içeriye doğru attı. Ceza sahası içerisinde Gökdeniz Bayrakdar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.
75. dakikada sol taraftan Umut Güneş’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Enis Destan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
90+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Middleton, sırtı dönükken savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.