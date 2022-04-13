Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun ne kadar hapis yatacak?

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkındaki iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Uygun hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", diğer iki şüphelinin de "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Ümitcan Uygun kimdir?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın eski sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir. Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor. Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti. Tutuklanan ve daha sonra serbest kalan Uygun bu kez de Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili gözaltına alınmış daha sonra tutuklanmıştı.