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Ekonomi SWIFT tekeli sallanıyor! İslam ülkesi CIPS'e bağlanacak
Ekonomi

SWIFT tekeli sallanıyor! İslam ülkesi CIPS'e bağlanacak

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SWIFT tekeli sallanıyor! İslam ülkesi CIPS'e bağlanacak

Libya Merkez Bankası, ülkedeki ticari bankaların Çin’in Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi’ne bağlanacağını duyurdu. Kararın, Libya ile Çin arasındaki finansal transferleri kolaylaştırması hedefleniyor.

Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa, Pekin’de Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve finansal iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki banka arasında gerçek bir stratejik ortaklığın yeni bir aşamasının başlatılmasının önemi görüşüldü ve Libya'daki ticari bankaların Çin Ödeme ve Takas Sistemi'ne (CIPS) bağlanması konusunda anlaşmaya varıldı, bu da finansal transfer işlemlerini kolaylaştıracaktır."

Açıklamada ayrıca, tarafların Çin bankaları aracılığıyla doğrudan akreditif açılması konusunda da anlaşmaya vardığı belirtilerek, bu kapsamda, Naci İsa başkanlığındaki Libya ticari bankalarının yöneticilerinden oluşan bir heyetin en kısa sürede Pekin'e giderek Çinli muhataplarıyla görüşeceği kaydedildi.

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