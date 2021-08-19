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Yaşam Ümitcan Uygun ‘hakaretçi’ avında! 5 bin lira vereni...
Yaşam

Ümitcan Uygun ‘hakaretçi’ avında! 5 bin lira vereni...

İki genç kızın ölümüyle suçlanan Ümitcan Uygun, sosyal medyadan kendisine hakaret eden 500 kişiye dava açtı. Uygun, 5 bin lira vereni ise affediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:53:00 -
Ümitcan Uygun ‘hakaretçi’ avında! 5 bin lira vereni...

Ankara’da Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun ölümünde başşüpheli konumunda olan Ümitcan Uygun, sosyal medyadan kendisine hakaret edenlere karşı harekete geçti.

Tutuklu bulunan Uygun’un avukatı, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarını tek tek incelemeye aldı. Bunun akabinde Uygun’a hakaret ettiği iddiasıyla 500’den fazla kişi içi dava başvurusu yapıldı. Şahsın, bu yolla gelir elde etmeye çalıştığı ileri sürüldü. Avukatının, suç duyurusunda bulunduğu kişilere “Davayı 5 bin TL karşılığında geri çekeriz” dediği öğrenildi. Başını derde sokmak istemeyen birçok kişinin de parayı verdiği aktarıldı. Uzlaşmaya gidilen dosyalardan Ümitcan’ın yüklü miktarda para kazandığı belirtildi. Teklifi kabul etmeyenlerin soruşturmalarının ise sürdüğü dile getirildi. Öte yandan Ümitcan’ın özellikle kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümünde adının ‘başşüpheli’ olarak anılmaya başlamasının ardından bu yola başvurduğu ifade edildi.

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