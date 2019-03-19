Ümit Yesin kimdir? Ümit Yesin neden öldü hastalığı neydi?

Çiçek Taksi dizisinde Kazım rolünde oynayan ünlü oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, son olarak Yeni Gelin dizisinde, Dede Korkut karakterine hayat vermişti. Peki Ümit Yesin kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Ümit Yesin neden öldü?

Ümit Yesin kimdir? Usta oyuncu Ümit Yesin ölüm haberi son dakika olarak duyuruldu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Cennet Mahallesi, Şevkat Tepe, Görgüsüzler gibi önemli projelerde yer alan Ümit Yesin biyografisi ve hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Ümit Yesin kaç yaşında, neden öldü? Ümit Yesin hangi rollerde yer aldı? Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Ümit Yesin hayatını kaybetti. Acı haberi Yeni Gelin dizisinde rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş. Çok sevdim seni be benim Ümit abim. Devrin daim olsun!

Ümit Yesin kimdir?

Ümit Yesin 28 Ocak 1954, Ankara doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalışan sanatçı, genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynamıştır. Çiçek Taksi dizisiyle geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır.

2014 – Figüran (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Rüştü Demir) (TV Dizisi)

2013 – Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Küçük Gelin (Zelal'in Babası) (TV Dizisi)

2013 – Hızır Ekip (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti

2011 – Sudan Sebepler (Pertev) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Korkut) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Şefkat Tepe (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Farklı Desenler Sezon (İskender Altın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile (TV Dizisi

2010 – Kavak Yelleri 4. Sezon (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 – Görgüsüzler (Muharrem) (TV Dizisi)

2009 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti

2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Rıza Elmastaş) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Cennet Mahallesi (Muharrem) (TV Dizisi)

2004 – Beş Kollu Avize(TV Filmi)

2002 – Yalanın Batsın (Tayyar) (TV Dizisi

2002 – Cabbar (Remzi) (TV Dizisi)

1999 – Sınır (Battal Ağa) (Sinema Filmi)

1996 – Tatlı Kaçıklar ( Davut) (TV Dizisi)

1995 – 2002 – Çiçek Taksi (Kazım Şentabak ) (TV Dizisi)

1993 – Hastane (Dr. Rauf Eşsiz) (TV Dizisi)

1993 – Behlül-i Dana Hz. (Hancıbaşı)TV

1992 – Belkıs Hanımın Konağı (TV Dizisi)

1991 – İbret (Fotoğrafçı)(TV Filmi)

1991 – Köroğlu (Arap Reyhan) (TV Dizisi)

1991 – Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1991 – Itri (TV Dizisi)

1991 – Ana (TV Dizisi)

1991 – Ah Gardaşım (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Kabak Hafız) (TV Dizisi)

1990 – Doyumsuz (Nihat) (Sinema Filmi)

1990 – Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)

1989 – Yaz Gülü (Sinema Filmi)

1989 – Medcezir Manzaraları (Taksici) (Sinema Filmi)

1989 – Bakımsız Tarzan (Veli) (Sinema Filmi)

1988 – Sığıntı (Kapıcı Mustafa) (Sinema Filmi)

1988 – Sevgili Bayan (Sinema Filmi)

1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi

1988 – Hüzün Çemberi (Sinema Filmi)

1988 – Ferman (Muhtar) (Sinema Filmi)

1988 – Deniz Yıldızı (Sinema Filmi)

1988 – Cehennemde Tatil (Bebek) (Sinema Filmi)

1987 – Yalnız Efe (TV Dizisi)

1987 – Mesela Muzaffer (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1987 – Karınca Katarı (Celal) (Sinema Filmi)

1987 – Düş Yakamdan Osman (Osmanın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1986 – Yıkılmışım Ben (Sinema Filmi)

1986 – Umutsuzlar (Ahmet) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Tatlı Yaz (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Geceler (Sinema Filmi)

1986 – Suçumuz İnsan Olmak (Sinema Filmi)

1986 – Seni Sevmeyen Ölsün (İlyas) (Sinema Filmi)

1986 – Sen Türkülerini Söyle (Papirüs te İçki İçen Adam) (Sinema Filmi)

1986 – Namus Sözü (Sinema Filmi)

1986 – Küçük Beyzade (Plakçı) (Video)

1986 – Kertenkele (Sinema Filmi)

1986 – Güneşe Köprü (Mahmut) (Sinema Filmi)

1986 – Garip (2) (Ayhan) (Sinema Filmi)

1986 – Eşşek Oğlum ve Ben (Video)

1986 – Bir Günlük Aşk (Sinema Filmi)

1986 – Babamın Namusu (Sinema Filmi)

1986 – Anahtarı Bendedir (Niyazi) (Video)

1985 – Şaban Pabucu Yarım (Müteahhit) (Sinema Filmi

1985 – Seyyid (Garson Tahir) (Sinema Filmi

1985 – Melek Yüzlüm (Rıfat) (Sinema Filmi)

1985 – Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Md.Muavini İlyas) (Sinema Filmi)

1985 – Körebe (Komiser) (Sinema Filmi)

1985 – Kurbağalar (Sinema Filmi)

1985 – Amansız Yol (Sabri) (Sinema Filmi

1985 – 14 Numara (Güneş) (Sinema Filmi)

1984 – Gizli Duygular (Manav) (Sinema Filmi)