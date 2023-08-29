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Gündem Ümit Özlale'den bomba Aytun Çıray açıklaması: Tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz
Gündem

Ümit Özlale'den bomba Aytun Çıray açıklaması: Tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz

Yeniakit Publisher
2023-08-29 23:38:00 -

Aytun Çıray hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 'Çıray'ın tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz' dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, tv100 yayınında yaptığı açıklamada "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz." dedi.

"Aytun Bey'in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz"

Altılı masada yaşanan krizle ilgili Özlale "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı.Toplantıda birçok şey konuşuldu. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz. İlk önce bunu netleştirelim ama bir siyasetçinin siyasi ahlakı gereği bir GİK toplantısında konuşulanlar genel başkan olmadığınız sürece sizde saklı kalması gereken şeylerdir. Partime bağlı olmanın sorumluluğu ile o toplantıda nelerin önerildiğini söylemem." dedi.

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