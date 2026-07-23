Dev proje ‘yapay zeka’ için de üs olacak! Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak

TÜRKSAT AŞ tarafından hayata geçirilecek Gölbaşı Veri Merkezi (GVM), kamu verilerinin en yüksek güvenlik standartlarıyla korunmasının yanı sıra Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerine ulaşmasının da en önemli anahtarlarından biri olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak" vizyonuyla geliştirilen proje kapsamında veri merkezinin temeli dün atıldı.

Tamamlandığında kritik kamu verilerinin en yüksek güvenlik standartlarında korunmasını sağlayacak merkez, dijital egemenlik ve siber güvenlik alanlarında Türkiye'nin kapasitesini güçlendirecek stratejik yatırımlar arasında gösteriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu TÜRKSAT AŞ tarafından hayata geçirilecek merkezle kamu verilerinin yerli altyapılar üzerinde, uluslararası standartlarda güvenli şekilde saklanması ve Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü haline gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Tasarım aşamasında "Uptime Tier III" ve "EN 50600 Class 3" standartları esas alınarak planlanan veri merkezinin, inşaat büyüklüğü, beyaz alan kapasitesi, kabinet sayısı ve toplam kurulu gücü bakımından Türkiye'nin en büyük veri merkezleri arasında yer alması, kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak en büyük veri merkezi olması planlanıyor.

Yapay zeka odaları da olacak

Toplam 35 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip olacak tesiste, 28 bin 500 metrekarelik veri merkezi binası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alan bulunacak. Merkezin toplam kurulu gücü 33 megavolt amper, toplam bilgi teknolojileri (IT) gücü ise 18 megavat olacak.

Veri merkezinde 6 standart sistem odası ile yüksek performanslı yapay zeka uygulamalarına yönelik 2 HPC (High Performance Computing) odası yer alacak. Toplam 1630 kabinet kapasitesine sahip olacak tesiste, standart kabinetlerde 10 kilovat, yapay zeka odalarında ise 40 kilovat güç sağlanacak.

Böylece veri merkezi, Türkiye'nin yapay zeka planları için önemli üslerden biri haline gelecek.

Projede ilk fazın 2028'in ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda 530 standart kabinet, 20 yapay zeka altyapısı kabineti ve 7 megavat IT gücü hizmete sunulacak.

Kamu kaynakları daha verimli kullanılacak

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi ile kamu kurumlarının IT altyapı ihtiyaçlarının tek merkezden karşılanması, mükerrer yatırımların önlenmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Projenin e-Devlet hizmetlerinin daha kesintisiz ve kaliteli sunulmasına katkı sağlaması, Türkiye'nin veri depolama, işleme ve iletiminde bölgesel bir merkez haline gelmesini desteklemesi hedefleniyor.

Merkez üzerinden bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri çözümleri, siber güvenlik, barındırma ve depolama hizmetleri sunulması öngörülüyor.

"Dijital kale" olarak konumlandırılıyor

Modern devlet anlayışında veri merkezleri, sadece teknik depolama alanları değil, stratejik karar alma mekanizmalarını ve kamu düzenini koruyan "dijital kaleler" olarak nitelendiriliyor. Söz konusu veri merkezi kritik kamu verilerinin Türkiye'de tutulmasını sağlayarak, veri güvenliğini ulusal güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirecek.

Proje, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve veri egemenliği olmak üzere üç temel stratejik unsur üzerine inşa edildi.

Buna göre veri merkezi, kriz dönemlerinde dahi operasyonel sürekliliği sağlayacak bir altyapı sunarken 76 bin RU (Rack) ünitesini aşan kapasitesi ve modüler yapısıyla gelecekteki veri ihtiyacına göre genişletilebilecek.

Sadece TÜRKSAT değil, kamu kurumları da kullanacak

Projeyle kritik kamu verilerinin Türkiye sınırları içinde tutulması ve yerli teknoloji altyapılarıyla korunması sayesinde teknolojik dışa bağımlılığın azaltılması ve siber tehditlere karşı ulusal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin, kamu kurumlarında karşılaşılan yüksek kurulum ve işletme maliyetleri, kapasite planlama sorunları, yetersiz siber güvenlik önlemleri, veri paylaşımı güçlükleri, iş sürekliliği eksiklikleri ve enerji verimliliği gibi alanlarda çözüm sunması öngörülüyor.

Merkez, sadece TÜRKSAT'ın değil, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak.