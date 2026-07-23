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Gündem AYM’den Madımak provokasyonunda tazminat kararı! Seyfi Dede kararttı fatura millete çıktı
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AYM’den Madımak provokasyonunda tazminat kararı! Seyfi Dede kararttı fatura millete çıktı

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AYM’den Madımak provokasyonunda tazminat kararı! Seyfi Dede kararttı fatura millete çıktı

2 Temmuz 1993'te "Sivas Madımak Oteli'nde gerçekleşen ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan provokasyonun faturası millete kesildi. SHP’nin koalisyon ortağı olduğu ve ‘Seyfi Dede’ diye anılan Mehmet Seyfi Oktay’ın Adalet Bakanı olduğu dönemde karartılmaya çalışılan provokasyon ile ilgili karar çıktı. Anayasa Mahkemesi (AYM), ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda, oy birliğiyle "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar vererek başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Sivas Madımak Oteli'nde, 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin etkili biçimde yürütülmemesi" nedeniyle ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda, oy birliğiyle "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar verdi.

Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

Sivas Madımak Oteli'nde, 2 Temmuz 1993'te, 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar üzerine başlatılan yargısal sürecin "etkili bir biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu bugünkü gündem toplantısında görüştü.

Yüksek Mahkeme, ölenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruda oy birliğiyle, "yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine" karar verdi. Başvuruculara manevi tazminat ödenecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

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