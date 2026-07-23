Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fransa'nın, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve artan güvenlik endişeleri sebebiyle Tahran Büyükelçiliği’ndeki diplomatik personelini tahliye ettiği iddia edildi.
Fransa'nın, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliğinde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği bildirildi.
İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, son dönemde yaşanan gerilimler nedeniyle boşaltıldı.
Daha önce İngiltere'nin de Tahran Büyükelçiliğini kapattığına ilişkin haberlerin yayımlandığı hatırlatılarak, Fransa'nın da güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini ülkeden çektiği öne sürüldü.
Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.