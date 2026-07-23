  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz'de tansiyon zirvede: Bir tanker patladı, iki gemi geri döndü ‘Büyük soru işaretlerinden biri’ diyerek açıkladı! Muhsin başkan davasında şok eden iddia Bütün dünya bu defa Trump’ı değil, arkasındaki adamı konuşuyor! Çok ama çok fena trolledi Cesaret ve destek: Bakan Tekin'in savunduğu model Meclis'te! Senin haberdar olman gerekli! Kayıp paraların yerini açıkla fatih! Faiz ile insanlar ateşe sürükleniyor! 5 milyon TL'si olana aylık 168 bin faiz Türkiye’de olsa ‘Laiklik elden gidiyor’ derlerdi! Alman tabelalarında Cuma Namazı sürprizi Atatürkçülükleri koltuğa kadar Belediyelerdeki rantı Özel yiyecek faturayı Bay Kemal ödeyecek! Başkanlar için ‘özel’ hinlik Malatya’da korkutan deprem!
Gündem Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!
Gündem

Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!

Fransa'nın, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve artan güvenlik endişeleri sebebiyle Tahran Büyükelçiliği’ndeki diplomatik personelini tahliye ettiği iddia edildi.

Fransa'nın, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliğinde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, son dönemde yaşanan gerilimler nedeniyle boşaltıldı.

Daha önce İngiltere'nin de Tahran Büyükelçiliğini kapattığına ilişkin haberlerin yayımlandığı hatırlatılarak, Fransa'nın da güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini ülkeden çektiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'dan İHA saldırısı! Savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan İHA saldırısı! Savunma sistemleri devreye girdi

Dünya

İran'dan İHA saldırısı! Savunma sistemleri devreye girdi

İran basını: "ABD saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti"
İran basını: "ABD saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti"

Gündem

İran basını: "ABD saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti"

3 ABD askeri öldü çok sayıda yaralı var! ABD basını İran saldırılarının bilançosunu yazdı
3 ABD askeri öldü çok sayıda yaralı var! ABD basını İran saldırılarının bilançosunu yazdı

Gündem

3 ABD askeri öldü çok sayıda yaralı var! ABD basını İran saldırılarının bilançosunu yazdı

İran Ürdün ve Kuveyt halkına seslendi: Ülkenizin egemenliğini ihlal eden biz değil ABD'dir
İran Ürdün ve Kuveyt halkına seslendi: Ülkenizin egemenliğini ihlal eden biz değil ABD'dir

Dünya

İran Ürdün ve Kuveyt halkına seslendi: Ülkenizin egemenliğini ihlal eden biz değil ABD'dir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23