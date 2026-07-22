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Gündem Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor
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Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor

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Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor

CHP’de mahkeme kararlarının ardından genel başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kalan ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel’in hesabı evdeki hesaba uymuyor. Parti içinden kitlesel kopuşlar bekleyen Özel’e bir darbe de Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi. Gürer, TBMM’de yaptığı basın toplantısında CHP’den ayrılmayacağını ve yeni partiye geçmeyeceğini açıkça ilan etti.

Siyasette kartlar yeniden dağıtılırken safını Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den yana seçen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özgür Özel'in kuracağı yeni oluşumda yer almayacağını açıkladı.

Özgür Özel liderliğinde kurulacak olan yeni parti ile ilgili konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını açıkladı. Gürer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emanetinden biri olan CHP'de kalmaya devam edeceğim ancak gördüğüm yanlışları da ifade edeceğim" diye konuştu.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel öncülüğünde yeni bir parti kurulacağı iddiaları ve bu yapıya katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara cevap verdi. Parti içinde kalacağını belirten Niğde Milletvekili, eleştirilerini de dile getirmekten çekinmeyeceğini vurguladı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içerisinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim. Temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekilliğim süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacaktır.

Kaynak: sondakika

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