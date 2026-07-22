Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor

Siyasette kartlar yeniden dağıtılırken safını Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den yana seçen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özgür Özel'in kuracağı yeni oluşumda yer almayacağını açıkladı.

Özgür Özel liderliğinde kurulacak olan yeni parti ile ilgili konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını açıkladı. Gürer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emanetinden biri olan CHP'de kalmaya devam edeceğim ancak gördüğüm yanlışları da ifade edeceğim" diye konuştu.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel öncülüğünde yeni bir parti kurulacağı iddiaları ve bu yapıya katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara cevap verdi. Parti içinde kalacağını belirten Niğde Milletvekili, eleştirilerini de dile getirmekten çekinmeyeceğini vurguladı: "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içerisinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim. Temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekilliğim süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacaktır.

Kaynak: sondakika