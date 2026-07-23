Türkiye’nin gönlünde taht kurdu! Öğretmenden çocuklara anne şefkati

Türkiye’nin içini ısıtan görüntüler Gaziantep’ten geldi. Şehitkamil ilçesinde bulunan bir anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, yürekleri ısıttı. Sık sık çocuk bakım evlerinden gelen çocuklara şiddet haberleri vicdanları yaralarken, Gaziantep'ten gelen bu görüntü, adeta yüreklere su serpti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Anaokulunda görevli bir öğretmenin, uyku saatinde olan çocukları kontrol ettiği anlara ilişkin görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Görüntülerde, görevli öğretmenin uyuyan çocuklardan birinin başını okşadığı, başka bir çocuğun ise üstünü örttüğü görülüyor. Öğretmenin daha sonra ise uyuyamayan bir çocuğun yatağına oturarak çocuğu kucağına aldığı ve sarılarak uyutmaya çalıştığı görülüyor.

ÖYLE YORUMLAR YAPILDI Kİ…

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülerin altına, "Allah böyle insanlarımızı çoğaltsın", "Merhametli yüreğine sağlık", "Allah'ın sevdiği kuluymuş bu güzel kalpli öğretmen. Nasıl da bir görüntüyle tüm insanların sevgisini kazandı. Yeter ki Rabb'im sevsin", "Rabbim sayınızı arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun" gibi yorumlar yaparak, öğretmene iyi dileklerde bulundu.

Bazı kullanıcılar ise, görüntüyü ilk izlediklerinde daha önce gördükleri şiddet haberlerinden biriyle karşılaşmaktan korktuklarını belirterek, öğretmenin davranışını gördükten sonra rahatladıklarını belirterek öğretmene iyi dileklerini sundu.