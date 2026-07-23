Türkiye’nin gönlünde taht kurdu! Öğretmenden çocuklara anne şefkati
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Gaziantep'teki bir anaokulunda görevli öğretmen güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleriyle gönüllere taht kurdu. Uyku saatinde olan çocukları tek tek kontrol eden öğretmen, uyuyan çocuklardan birinin başını okşadıktan sonra, üstü açılan bir başka öğrencinin üzerini örttü. Görevli öğretmen, daha sonra uyuyamayan bir çocuğu kucağına alıp sarılarak uyutmaya çalıştı. Genç öğretmenin yürekleri ısıtan görüntülerine sosyal medyadan "Rabbim sayınızı arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun" yorumları yağdı.
Türkiye’nin içini ısıtan görüntüler Gaziantep’ten geldi. Şehitkamil ilçesinde bulunan bir anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, yürekleri ısıttı. Sık sık çocuk bakım evlerinden gelen çocuklara şiddet haberleri vicdanları yaralarken, Gaziantep'ten gelen bu görüntü, adeta yüreklere su serpti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Anaokulunda görevli bir öğretmenin, uyku saatinde olan çocukları kontrol ettiği anlara ilişkin görüntü, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
Görüntülerde, görevli öğretmenin uyuyan çocuklardan birinin başını okşadığı, başka bir çocuğun ise üstünü örttüğü görülüyor. Öğretmenin daha sonra ise uyuyamayan bir çocuğun yatağına oturarak çocuğu kucağına aldığı ve sarılarak uyutmaya çalıştığı görülüyor.
ÖYLE YORUMLAR YAPILDI Kİ…
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan görüntülerin altına, "Allah böyle insanlarımızı çoğaltsın", "Merhametli yüreğine sağlık", "Allah'ın sevdiği kuluymuş bu güzel kalpli öğretmen. Nasıl da bir görüntüyle tüm insanların sevgisini kazandı. Yeter ki Rabb'im sevsin", "Rabbim sayınızı arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun" gibi yorumlar yaparak, öğretmene iyi dileklerde bulundu.
Bazı kullanıcılar ise, görüntüyü ilk izlediklerinde daha önce gördükleri şiddet haberlerinden biriyle karşılaşmaktan korktuklarını belirterek, öğretmenin davranışını gördükten sonra rahatladıklarını belirterek öğretmene iyi dileklerini sundu.