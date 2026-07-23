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İsmail Kartal'ın 11'inde O isme yer yok: Yeni yıldız olarak ön plandaydı bir zamanlar...

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İsmail Kartal'ın 11'inde O isme yer yok: Yeni yıldız olarak ön plandaydı bir zamanlar...

Fenerbahçe'nin mevcut sol bek rotasyonunda Archie Brown çok geriledi. Ülkesi İngiltere'den talipleri bulunan 24 yaşındaki futbolcunun satılması bekleniyor.

#1
Foto - İsmail Kartal'ın 11'inde O isme yer yok: Yeni yıldız olarak ön plandaydı bir zamanlar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kafasındaki ilk 11'i oturtmaya çalışıyor. Bugünkü tabloda Kartal'ın 1. sol beki Oosterwolde... İkinci sırada Levent Mercan var. Archie Brown ise 3. seçenek durumuna düştü. Ayrıca Sarı-Lacivertliler'de ciddi bir yabancı fazlalığı var.

#2
Foto - İsmail Kartal'ın 11'inde O isme yer yok: Yeni yıldız olarak ön plandaydı bir zamanlar...

Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu geride bıraktığımız sezonun başında Gent Kulübü'nden almıştı. 8 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Brown ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavele yapıldı (+1 yıllık çift taraflı uzatma opsiyonu da var). Gent'in sonraki satıştan 'luk pay hakkı bulunuyor.

#3
Foto - İsmail Kartal'ın 11'inde O isme yer yok: Yeni yıldız olarak ön plandaydı bir zamanlar...

Archie'nin adı Manchester United, Chelsea ve Nottingham Forest gibi takımlarla anılıyor. Özellikle Nottingham'ın son derece ciddi olduğu öğrenildi. Önümüzdeki 15 günlük süreç çok kritik olabilir. Yönetim resmi teklif bekliyor. Satış ihtimaline de çok sıcak bakılıyor.

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