Ümit Özlale'den Babacan'ın "Anadilde eğitim" çıkışına tepki! 'DEVA Parti'nin Anayasa teklifi bizim için kabul edilemez'

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin çıkışını eleştirdi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan İP'li Özlale, "DEVA Partisi'nin anadilde eğitim gibi konularda, Anayasa'nın 66. maddesinin tekrardan revize edileceği ile ilgili bizim için kabul edilemez bazı açıklamaları oldu. Bunlar bizim hoşumuza giden samimi bulduğumuz davranışlar değil." dedi.

İP'li Ümit Özlale, DEVA Partisi'nin kendileri ile Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi.