  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ümit Özdağ'dan Sedat Peker açıklaması! "Resmi başvuruda bulundum"
Siyaset

Ümit Özdağ'dan Sedat Peker açıklaması! "Resmi başvuruda bulundum"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüşmek için BAE Türkiye Büyükelçiliği'ne mektup yazarak başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 23:58:00 -
Ümit Özdağ'dan Sedat Peker açıklaması! "Resmi başvuruda bulundum"

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı politikası ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüşmek için BAE Ankara Büyükelçiliği'ne resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, “Kendisiyle (Peker) telefonla görüştüm. Resmi başvuruya olumlu cevap gelmesi durumunda heyetle gidip yerinde durumu tespit edeceğiz. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Detayları vermeyeceğim, doğru olmaz." dedi.

"Onun suç örgütü lideri olduğunu kim söylüyor?" diyen Özdağ, ziyarete gideceklerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna, "Onu da biz düşünelim" ifadeleri ile cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23