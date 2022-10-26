Ümit Özdağ'dan Sedat Peker açıklaması! "Resmi başvuruda bulundum"

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Irkçı politikası ile gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, firari mafya elebaşısı Sedat Peker ile görüşmek için BAE Ankara Büyükelçiliği'ne resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özdağ, “Kendisiyle (Peker) telefonla görüştüm. Resmi başvuruya olumlu cevap gelmesi durumunda heyetle gidip yerinde durumu tespit edeceğiz. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Detayları vermeyeceğim, doğru olmaz." dedi.

"Onun suç örgütü lideri olduğunu kim söylüyor?" diyen Özdağ, ziyarete gideceklerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna, "Onu da biz düşünelim" ifadeleri ile cevap verdi.