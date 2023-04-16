  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den 694 milyon tonluk dev keşif! Çin ve ABD bunun peşinde

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu’nda

Yunanistan'da "Kızılelma" korkusu: Türkiye F-35'lere kafa tutmaya hazırlanıyor

Tuğrul Türkeş'ten Davutoğlu uyarısı: Allah onlara sabır versin

Son seçim anketleri peş peşe açıklandı: 2 firma 3 farklı seçim anketinde Cumhurbaşkanı ve partilerin oy oranı ortaya çıktı

Ahmet Taşgetiren’den skandal Cübbeli Ahmet çıkışı! Asıl sana yazık be adam

Nagehan Alçı’dan büyük edepsizlik! Ne o, zoruna mı gitti

Önder Aksakal: Yaşasaydı Ecevit de Cumhur İttifakı'nda olurdu

İşte CHP'nin gerçek yüzü... Sansürün ne olduğunu tek tek yaşayıp gördüler!

Denizciler arasında TCG Anadolu polemiği... Maşa ne dedi? Paşa ne dedi?
Gündem Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce'ye taş: O zaman git oyun parkında oyna
Gündem

Ümit Özdağ'dan Muharrem İnce'ye taş: O zaman git oyun parkında oyna

Yeniakit Publisher
2023-04-16 23:06:00 -

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir Youtube yayınında Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması için çağrıda bulunması ve bu yüzden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin rahatsız olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'O zaman git oyun parkında oyna' diyerek tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir Youtube kanalında cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması ve sonrasında yaşanan süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Yavaş'ın adaylığını istemesi hakkında, "Ben istemiyordum halk istiyordu. Benim Mansur Yavaş'la bir dostluğum yok, Mansur Yavaş'ın benimle bir dostluğu yok. Hatta Mansur Yavaş'ın benim aleyhimde yapmış olduğu açıklamalar var. Mansur Yavaş bu süreçte dediğim gibi dönüp bir selam bile vermedi. En ufak bir nezaket göstermeyi bırakın nezaketsizlik bile gösterdi. Ama mesele kişisel bir mesele değil mesele Türkiye meselesiydi ve halk Mansur Bey'i tercih ediyordu. Ben kamuoyunun sesini, milli vicdanın sesini hem de hiçbir karşılık beklemeden, kişisel olarak bana olumsuz davranmasına rağmen bunları gündem yapmadın, konuşmadım ve desteklemeye devam ettim" dedi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin bu durumdan rahatsız olması hakkında Özdağ, şunları söyledi: "Muharrem İnce'nin rahatsız olmasına gerek yoktu, kendisiyle yapılmış bir anlaşmamız yoktu. Görüşüyorduk, görüşüyorken ortada bir karar süreci olmadan 'Neden Mansur Yavaş'tan bahsettiniz' deme hakkı yoktu. Muharrem Bey'in 'Adam kazandı', WhatsApp'tan 'Ben gidiyorum' tarzı var.

"O zaman git oyun parkında oyna"

Buyursun gitsin. Bu tarzla olgun siyaseti yapmak mümkün değil. Türkiye'nin bu kadar ağır krizden geçtiği bir dönemde soğukkanlı siyaset yapmamız gerekirken 'Ben küstüm oynamıyorum'. Tamam o zaman git oyun parkında oyna."

Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'
Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümit Özdağ ve HDP'li vatandaşın diyaloğu şoke edecek cinsten! 'Oyum HDP'ye', 'Sen hiç katile benzemiyorsun'

Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!
Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!

Gündem

Ümit Özdağ: İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23