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Siyaset Ümit Özdağ'dan buram buram 28 Şubat kokan sözler! Namaz kılan askerleri hedef gösterdi
Siyaset

Ümit Özdağ'dan buram buram 28 Şubat kokan sözler! Namaz kılan askerleri hedef gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-04-18 16:59:00 -
Ümit Özdağ'dan buram buram 28 Şubat kokan sözler! Namaz kılan askerleri hedef gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, namaz kılmaya hazırlandığı sırada fotoğraflanan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı üzerinden namaz kılan askerleri hedef gösterdi.

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimi için gün sayarken, muhalefet partilerinin vaat ve söylemleri 28 Şubat dönemini aratmıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından Yeniden Refah Partisi ile Hüda Par'ın katıldığı Cumhur İttifakı üzerinden dindarları hedef aldı.

Namaz kılmaya hazırlandığı sırada fotoğraflanan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı üzerinden namaz kılan askerleri hedef gösteren Özdağ'ın paylaşımına tepki yağdı.


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