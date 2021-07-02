Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi

İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte 'Ayyıldız Hareketi'ni başlatan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, Eskişehir'deki kafede harekete destek verenlerle bir araya geldi.

Parti ismini 26 Ağustos'ta açıklayarak, partiyi resmen kuracaklarını duyuran Özdağ, "Biz 26 Ağustos'ta Anadolu'ya girişimizin 950'nci yılında ve Büyük Taarruz'un 99'uncu yılında partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı 'Ay Yıldız Hareketi' ama partimizin adını 26 Ağustos'ta kamuoyuyla ve değerli milletimizle büyük Türk milleti ile paylaşacağız. Aynı gün partimizin programını, kurucular kurulunu da Türk milletine takdim edeceğiz. 'Ay Yıldız Hareketi', Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, vatanseverlerin, İstiklal Harbi felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle dostlukla kardeşlikle kucaklıyoruz. Tabi kucaklamadıklarımız da var, düşman olduklarımız da var, mücadele edeceklerimiz de var. Bu ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz. Bu ülkeye tuzak kuranlarla mücadele edeceğiz. Emperyalizme ruhunu satanlarla mücadele edeceğiz. Onların oylarını da desteklerini de övgülerini de istemiyoruz" dedi.

Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ'ın "Atatürk'ün çizgisi" hatırlatmasının ardından HDP ile ortaklık yapan Millet İttifakı'nda yaşanan tasfiyeler akla geldi. Özellikle Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, sırtını HDP'ye yaslayarak parti içindeki Atatürkçü isimleri birer birer pasifize etmiş ve partiyle yollarını ayırmıştı.

Ümit Özdağ, İP'ten istifa ederken "İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz uyarılara rağmen devam etmektedir. İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra başladı" demişti.