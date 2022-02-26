Ümit Özdağ yalan makinesi Özgür Özel’in izinde! Alın size bir rezil daha

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Halk TV canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ukrayna'da yaşanan savaş üzerinden hükümete alenen iftira attı.

Provokasyona girişen Özgür Özel, birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına bildirdiğini ancak Türkiye'nin kendi vatandaşlarını ölüme terk ettiği yalanını ortaya attı.

Dışişleri Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan uyarıları görmezden gelen Özel, Türkiye'yi "büyük bir devlet" olmamakla itham ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir."

Özel'in bu akılalmaz sözleri kısa süre içinde yalanlandı. Yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi.

Aynı programda konuşan Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı ise büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

Alemdar yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımız burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar" ifadelerini kullandı.

Bakanlık uyarmıştı

Öte yandan Özgür Özel'in mesnetsiz iddialarının aksine Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru yayınlamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" denilmişti.

AK Parti'den sert tepki

Yalanı elinde patlayan Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin hiçbir coğrafyada vatandaşlarını kaderine terk etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi "yalan siyaseti" birkaç dakika içinde çöktü.

Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terkedilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir."

AK Parti hükümetinin Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörerek gereken önlemleri aldığını aktaran Çelik, "Sn Cumhurbaşkanımız güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler" dedi.

Bir rezillik de Ümit Özdağ'dan

Her fırsatta faşizan açıklamalar yaparak vatandaşları mültecilere karşı kışkırtmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yaptığı paylaşımla aynı yalanı tekrarladı.

Hükümetin Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyarmadığını iddia eden Özdağ, akla ziyan ifadeler kullandı.

Hükümeti "duyarsız" olmakla suçlayan Özdağ paylaşımında şunları yazdı:

"Bütün ülkeler vatandaşlarını zamanında Ukrayna'dan çıkması için uyarırken saray rejimi Ukrayna'daki Türkleri uyarmadı. Şimdi binlerce Türk Rus ordusunun saldırısı altında yaşam savaşı veriyor. Halkına karşı bu kadar duyarsız başka hükümet yoktur."