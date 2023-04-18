Ümit Özdağ ülkenin güvenlik sorunu haline geldi! 'Silahımı belime takar kendimi korurum'

Irkçı açıklamaları sebebi ile büyük bir kesimin tepkisini toplayan Ümit Özdağ, nasıl bir korkak olduğunu Adana'da yakalandığı depremde göstermişti.

Özdağ sallantı başladıktan sonra defalarca besmele çekmesine karşın, inananları hedef göstermeye devam ediyor.

Nefret politikası sebebi ile yarın Adana'da düzenleyeceği programı için koruma isteyen Özdağ'a, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından olumlu cevap verilmediği öğrenildi.

Seçim ziyaretleri kapsamında önüne gelene provokasyon yaparak ülkenin güvenlik sorunu haline gelen Özdağ, skandal bir açıklama yaptı.

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Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu akşam Adana’da olacağım. Adana Emniyet Müdürlüğü bana koruma ekibi vermeyi reddetmiş. Adana Emniyet müdürüne iletilmek üzere yazıyorum. Belime silahımı takar kendimi korurum. Bundan sonra ekip yollasan da istemiyorum. Beni koruyacak binlerce Adanalı var." dedi.