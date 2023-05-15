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Siyaset Ümit Özdağ sessizliğini bozdu: Özür dilerim
Siyaset

Ümit Özdağ sessizliğini bozdu: Özür dilerim

Yeniakit Publisher
2023-05-15 08:55:00 -
Ümit Özdağ sessizliğini bozdu: Özür dilerim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçim performansıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçim performansı nedeniyle partililerden özür diledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız."

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Yorumlar

Ahmet

İstanbul chpli belediyenin sıfır hizmetiyle perişan halde iken Akpartinin istanbulu kaybetmesinin sebebi Suriyeli sığınmacılar ve yabancılar Bunu görün artık görün

ŞABAN

YANİ AMERİKANDAN YANA KAFİRDEN YANA OLACAĞIZ DİYOR... BENİM ANLADIĞIM KADARIYLA.... CEH.... KADAR YOLUNUZ VAR.... ZAFER SENİN DEĞİL """İSLAMIN ""OLACAKTIR
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