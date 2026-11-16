O meğer kanser olmuş: 52 yaşındaki adamın ilginç hikayesi! Yetkili isim ciddi şekilde uyarıyor

Hasta yakını Abit Yakışır, yaşadıkları süreci anlatarak kendilerini taramaya yönlendiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Biz Şanlıurfa, Keçikıran köyünde oturuyoruz. Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi doktorları ve hemşireleri bizi aradılar, taramaya götürdüler. Taramada bizim hastalığımız çıktı. Şu anda tedavi görüyoruz. Tedavinin son aşamasındayız. Çok şükür, şu anda iyiyiz" ifadelerini kullandı. Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Birim Sorumlusu Ebe Yeter Özel, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi olarak özellikle kırsal bölgelerde ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmete erişebilmesi için aile hekimlerimizin özverili çalışmaları ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin ulaşım desteğiyle birçok ortak çalışma yürütüyoruz. Aile hekimlerimizce belirlenen vatandaşlarımızı planlanan gün ve saatlerde merkezimize getiriyoruz. Kanser taramaları yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde evlerine geri ulaştırıyoruz" dedi.