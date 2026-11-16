Akit yazarı’ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gerektiğinde kızın Fatıma'nın da kolunu kes!

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşesinde fon yolsuzluğu soruşturmasını ele alarak Hz. Peygamber'e atfedilen, kızı Fatıma'nın dahi hırsızlık yapması halinde cezalandırılacağını bildiren sözü hatırlattı.

Günaydın, bu örnekten hareketle kamu malına yönelik yolsuzluklarda kimsenin korunmaması gerektiğini vurguladı.

"YOLSUZLUK HIRSIZLIK GİBİ DEĞİLDİR"

Yazısında İslam hukukunda hırsızlık ile yolsuzluğun farklı değerlendirildiğini belirten Günaydın, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın "Yolsuzluk hırsızlık gibi değildir" sözünü hatırlattı.

Fon yolsuzluğunun doğrudan hırsızlık kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan Günaydın, birden fazla kişinin imzası ve kararıyla gerçekleşen işlemlerin farklı hukuki sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Günaydın, bu tür eylemlerin hapis cezasını gerektirebileceğini ancak İslam hukukundaki hırsızlık haddinin uygulanmasını gerektirmediğini kaydederek 'Kollarını kesme dedi isem sözün gelişi' diye ekledi.

"BU KÖTÜ DURUMDAN GÜÇLENEREK ÇIKMAK MÜMKÜN"

Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyunda çeşitli iddiaların dolaştığını belirten Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan seslendi.

Soruşturmanın içinde iktidara yakın başka isimlerin de bulunduğu yönündeki söylentilere inanmadığını ifade eden Günaydın, buna rağmen sürecin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Günaydın, "Bu kötü ahvalden çok güçlenerek çıkmak da mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: "GEREKTİĞİNDE KIZIN FATIMA'NIN KOLUNU KES"

Yazısının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanlar savaşlarda belli olur, ortaya çıkar. Bu ayağa gelmiş bir fırsattır. Gerektiğinde 'kızın Fatımanın kolunu kes' yücel."

Günaydın, bu sözleriyle soruşturmalarda yakınlık ve siyasi aidiyet gözetilmemesi gerektiği yönündeki çağrısını dile getirdi.

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