Ümit Özdağ senin siyonistten ne farkın kaldı? Bebek katliamına yas tutan TRT'yi bu sözlerle hedef aldı

TRT'nin Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş nedeniyle erteledi.

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi" ifadesine yer verildi.

Ümit Özdağ TRT'yi hedef aldı

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacağı belirtilirken, Arap düşmanlığı gözünü kör eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bebeklerin katledildiği olaya yas tutan TRT'ye tepki gösterdi.

Özdağ yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ile ilgili baştan savmak amaçlı yapılmış konser ve gösterileri iptal eden TRT’ye soruyoruz. Hangi Arap ülkesi Türkiye’de terör saldırılarından ötürü herhangi bir kutlamasını iptal etti? Türk Milleti’ne saygısızlık ölçüsüne varan bu Arapperestlik Türk halkının Gazze’ye olan sempatisini de artırmaz aksine içten içe azaltır: Siz kutlamamak için bahane arıyorsunuz. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Devlet-i ebedi müddet , ilelebet Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.



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