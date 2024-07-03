  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yasaya karşılar ama! Köpekleri göz göre göre öldürüyorlar

Heyette önemli isimler var! Başkan Erdoğan Astana’ya uçtu

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar

Sinan Ateş’i öldüren mermiler tetikçinin silahından değil! Cinayeti kayıp silah çözecek

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bu nasıl bir rezillik böyle! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan büyük skandal! Lanet olsun

Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz

Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! Kirada olan vatandaşların artık işi daha da zor
Medya Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenmemekte haklıymış! Çıt çıkarmadı
Medya

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenmemekte haklıymış! Çıt çıkarmadı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 14:00:00 -
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenmemekte haklıymış! Çıt çıkarmadı

Mustafa Kartoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini yazdı. Sinan Oğan’a yapılan tekliflerin detaylarını aktaran Kartoğlu, Ümit Özdağ ile yapılan pazarlıkların ayrıntılarını verdi. Kılıçdaroğlu’nun güvenilirliğine yönelik eleştirilerde bulunan Kartoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Mustafa Kartoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini yazdı. Sinan Oğan’a yapılan tekliflerin detaylarını aktaran Kartoğlu, Ümit Özdağ ile yapılan pazarlıkların ayrıntılarını verdi. Kılıçdaroğlu’nun güvenilirliğine yönelik eleştirilerde bulunan Kartoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aday olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesi hem 'altılı masa' (+HDP) adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş; sonrasında Erdoğan'a destek verme kararı almıştı.

***

Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin önceki gün şu açıklamayı yaptı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kılıçdaroğlu bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 bakanlık teklif etti. Ama ben 'Önceliğim bu değil' dedim. Benim önceliğim bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Dedi ki 'Yönetemeyeceğiz. Bize destek olun seçimi kazanalım, ülkeyi bir daha seçime götürelim' dedi."

***

Kılıçdaroğlu buna ağır bir karşılık verdi:

"Sana bırak üç bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!"

***

Kılıçdaroğlu, aynı günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la da aynı pazarlığı yapmış ve benzer vaatleri vermemiş olsaydı taraftar bulabilirdi.

Ama Özdağ daha uyanıktı ve vaatleri yazılı ve ıslak imzalı olarak almıştı.

Protokole göre Kılıçdaroğlu Özdağ'a, "İçişleri ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık; Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, bakan yardımcılıkları; bu makamlar ve bağlı birimlerdeki atamalarda bizzat Özdağ ile birlikte karar alınması" sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, sözüne güvenmeyip ıslak imza isteyen, sonra da gizli mutabakatı ifşa eden Ümit Özdağ'a çıt çıkarmadı.

Sözüne güvendiği için ıslak imzalı sözleşme istemeyen Sinan Oğan'a -kendi seviyesini düşürme pahasına- hakaretler ediyor.

Kılıçdaroğlu, 'demokrat dede, Ghandi' görüntüsünün arkasında, yalanları, yaptığı gizli pazarlıklar ve rakiplerinin arkasından organize ettiği ittifaklarla anılmayı hak ediyor.

İyi de oluyor.

Geç de olsa kişilikler, karakterler gün yüzüne çıkıyor."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23