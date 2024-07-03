Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenmemekte haklıymış! Çıt çıkarmadı

Mustafa Kartoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini yazdı. Sinan Oğan’a yapılan tekliflerin detaylarını aktaran Kartoğlu, Ümit Özdağ ile yapılan pazarlıkların ayrıntılarını verdi. Kılıçdaroğlu’nun güvenilirliğine yönelik eleştirilerde bulunan Kartoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aday olan Sinan Oğan, ikinci tur öncesi hem 'altılı masa' (+HDP) adayı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş; sonrasında Erdoğan'a destek verme kararı almıştı.

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Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin önceki gün şu açıklamayı yaptı:

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"Kılıçdaroğlu bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 bakanlık teklif etti. Ama ben 'Önceliğim bu değil' dedim. Benim önceliğim bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Dedi ki 'Yönetemeyeceğiz. Bize destek olun seçimi kazanalım, ülkeyi bir daha seçime götürelim' dedi."

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Kılıçdaroğlu buna ağır bir karşılık verdi:

"Sana bırak üç bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!"

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Kılıçdaroğlu, aynı günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la da aynı pazarlığı yapmış ve benzer vaatleri vermemiş olsaydı taraftar bulabilirdi.

Ama Özdağ daha uyanıktı ve vaatleri yazılı ve ıslak imzalı olarak almıştı.

Protokole göre Kılıçdaroğlu Özdağ'a, "İçişleri ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık; Güvenlik, Adalet ve Ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere, bakan yardımcılıkları; bu makamlar ve bağlı birimlerdeki atamalarda bizzat Özdağ ile birlikte karar alınması" sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, sözüne güvenmeyip ıslak imza isteyen, sonra da gizli mutabakatı ifşa eden Ümit Özdağ'a çıt çıkarmadı.

Sözüne güvendiği için ıslak imzalı sözleşme istemeyen Sinan Oğan'a -kendi seviyesini düşürme pahasına- hakaretler ediyor.

Kılıçdaroğlu, 'demokrat dede, Ghandi' görüntüsünün arkasında, yalanları, yaptığı gizli pazarlıklar ve rakiplerinin arkasından organize ettiği ittifaklarla anılmayı hak ediyor.

İyi de oluyor.

Geç de olsa kişilikler, karakterler gün yüzüne çıkıyor."