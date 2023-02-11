Ümit Özdağ hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.

Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

Özdağ, dün sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesinden bir görüntü paylaştı. "Suriyeli bir kişi itfaiye personelinin telefonunu çalıyor" ifadesiyle paylaşım yapan Özdağ'ın araştırmadan, bilmeden paylaştığı kişinin Türk vatandaşı olduğu ve depremzedelere yardım ettiği ortaya çıktı.

Özdağ'ın paylaşımı sonrası açıklama yapan Genç, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz." dedi. Bu açıklama sonrası Özdağ tweetini silmek zorunda kaldı.

"Niye özür dileyim kardeşim"

Yaşanan olayın ardından Özdağ, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı. Yayında Özdemir, hafız gencin açıklamalarını izleterek "Ümit bey ne diyorsunuz? Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz mesela" diye sordu. Özdağ bu soruda sorumluluğu üzerinden atarak haberi bir gazeteden aldığını, gazetenin özür dilemesi gerektiğini söyledi. Özdağ, "Hayır. Niye özür dileyeyim kardeşim. Kimden özür dileyim neden özür dileyeyim. Bir gazete yayınlamış ben de gazeteden aldım. O zaman gazete özür dilesin." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Özdağ, hedef gösterdiği kişinin Suriyeli tercümanlara verilen mavi giysiyi giydiğini iddia ederek, "Kendisi özür dilesin" dedi.