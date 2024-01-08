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Siyaset Ümit Özdağ Fatih Camisi'ndeki saldırıya suskun!
Siyaset

Ümit Özdağ Fatih Camisi'ndeki saldırıya suskun!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 22:36:00 - 2024-01-08 22:53:13
Ümit Özdağ Fatih Camisi'ndeki saldırıya suskun!

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem'e yönelik saldırıya karşı suskun kaldı.

Fatih Camii'nde alçak bir saldırı gerçekleşti.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, cami içinde slogan atan bir kişi, cami imamı Hafız Galip Usta ile Hafız talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu belirtilirken, ırkçı Ümit Özdağ, saldırıya sessiz kaldı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında son paylaşımı 4 saat önce yaptığı görüldü.


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