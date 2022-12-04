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Irkçı politikasından başka söyleyecek hiçbir siyasi sözü olmayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da eşcinsel sevici çıktı.

Bir Youtube kanalının yayınına katılan Özdağ, sunucusunun, "LGBT'lilerle ilgili hiçbir söyleminiz yok." hatırlatması ile ilgili konuştu.

Eşcinsel sapkınlığın bir tercih olduğunu söyleyen Özdağ, "Ona hiçbir şey söylemeye hakkımız yok. Bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yok. Kişilerin de bir şey söylemeye hakkı yok." dedi.

"İktidar olursanız engellemeyecek misiniz?" sorusuna da cevaplayan Özdağ, "Niye engelleyeyim kardeşim, Anayasa'da yazıyor." diye cevap verdi.