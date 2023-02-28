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Gündem Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olacağını, Mansur Yavaş aday gösterilirse destekleyeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:30:00 -
Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi destekleyeceklerini duyurdu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Özdağ, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Muharrem İnce olacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması halinde onu destekleyeceklerini belirtti.

Özdağ ayrıca, Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını söyledi. Böylece Zafer Partisi’nin ‘kesinlikle ve rahatça’ barajı geçeceğini savundu.

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