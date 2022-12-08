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Ümit Özat’tan Fenerbahçe efsanesine çok sert tepki: 'Rezillik! Lan namussuzlar'

Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat, bahis reklamında oynayan Brezilyalı efsane Alex De Souza'ya büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 15:57:00 -

Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat, yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapan Alex de Souza'ya yüklendi.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'nın "Yuvama dönüyorum" mesajı taraftarı heyecanlandırdı.

Bu mesajından kısa bir süre sonra Alex, Türkiye'de yasaklı olan bir bahis sitesinin reklamını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar Alex'e sitem etti.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat da Alex'e tepki gösterenler arasında yer aldı.

Ümit Özat, "Adam iddia sitesinin reklamında oynuyor, ben oynasam kumarbaz dersiniz yavşaklar. Adam yuvama döndüm diye iddia sitesinin reklamını yapıyor. Ben o paraya o reklamda oynamam. Biz yapsak o başkanların hepsi diyecek ki, bu iddia reklamında oynadı. Sumudica iddia oynadığı için ceza yedi bu adam geldi bu ülkede antrenörlük yaptı, bir iki seneye kadar Alex de gelecek bu ülkeye antrenörlük yapmaya. Hani diyorsunuz ya Fenerbahçe kaptanı Tiktok'ta mı olur. Fenerbahçe kaptanı iddia reklamında mı olur. Ben orada namusumla şerefimle yayın yapıyorum."

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