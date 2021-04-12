Ümit Özat Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nde mi? Ümit Özat siyasete mi girdi?

Muharrem İnce, CHP’den istifa etmesinden sona yeni partiyi ne zaman kuracağı merak da merak ediliyordu. Muharrem İnce partisi olan Memleket Partisi’nin kuruluşun 23 Nisan’da yapacağı öğrenilirken, Muharrem İnce’nin partisinde yer alan ve Memleket Partisi A takımı olarak da kabul edilen Çiğdem Soylu’nun da Muharrem İnce’nin partisi olan Memleket Partisi’nde A takımı listesinde yer aladığı iddia edildi. İşte Muharrem İnce Memleket Partisi A takımı isim listesi.

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce A Takımı'nı belirledi. 23 Nisan cuma günü partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde dikkat çeken isimler var. A Haber'in edindiği bilgilere göre, Muharrem İnce’nin yeni partisinde Çiğdem Soylu, Ümit Özat, Şaba Sevinç, Hüseyin Ali Çelebi, Serkan Ufuk Akgün, Burak Hasar, Serkan İleri, Ber Hacıgüzeller, Mevlüt Dudu ve Serkan Özgür yer almakta.

Ümit Özat kimdir?

Ümit Özat 30 Ekim 1976 yılı, Ankara doğumlu, defans mevkiinde görev alan eski Türk millî futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde 1995-2000 yılları arasında toplam 166 resmi maçta 14.399 dakika forma giydi. 14 gol attı. Gençlerbirliği forması altında 4 Avrupa Kupası maçında 360 dakika oynadı.

2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği'nde ilk önce Bursaspor'a oradan da Fenerbahçe takımına transfer edildi.

Libero mevkiinde görev alan Ümit Özat, Christoph Daum'un Fenerbahçe teknik direktörlüğü sırasında oyun kurucu, ön libero ve en son olarak da sol bek mevkiinde görev verilmiştir. Fenerbahçe'de Roberto Carlos'dan önce sol bek olarak görev yapmıştır. 18 Mart 2003 tarihinde Fenerbahçe takım kaptanlığına getirildi.

Fenerbahçe'deki ilk resmi maçı, 8 Ağustos 2001'de Glasgow Rangers ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 1. maçıdır ve bu maçta 8 dakika görev yapmıştır.

25 Mayıs 2007 tarihinde Daum'un çalıştırdığı Bundesliga takımlarından Köln takımına transfer oldu. 2007-2008 sezonunda Köln takımında takım kaptanı oldu.

29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan Karlsruhe maçında dili boğazına kaçtı ve sahada yere yığıldı.

Alman doktorların başarılı müdahaleleriyle hayata döndü.

Futbol hayatına devam edebileceği açıklandı.

11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı. 14 Mart 2009'da aldığı kararla sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörluk yapmak için aday olmuştu.

Ümit Özat Millî Takım

53 kez millî takımlara çağrılan Ümit Özat, 12 kez Türkiye U-21, 41 kez de Türkiye formayı giymiş ve bu maçlarda 2 gol atmıştır.

Türkiye Olimpik Millî Futbol Takımı ile 1997 yılında oynanan Akdeniz Oyunları katıldı ve final müsabakasında İtalya Olimpik Millî Futbol Takımı'na yenilerek ikincilik kazanan kadroda bulundu.

Ümit Özat Teknik direktörlük kariyeri

2014-15 sezonu başında PTT 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Ümit Özat 8 Mart 2015 tarihinde Elazığspor teknik direktörlüğü görevinden istifa etti. Fakat daha sonradan yönetim istifasını kabul etmemiş ve görevine devam etmesi kararı verilmiştir. Özat, 18 Nisan 2015'te Denizlispor maçı sonrası Elazığspor teknik direktörlüğünden istifa etmiştir.

22 Haziran 2015 tarihinde PTT 1. Lig takımlarından Boluspor ile anlaştı. Boluspor'daki teknik direktörlük kariyeri fazla sürmeyen Ümit Özat'ın 14 Temmuzda Boluspor ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

19 Temmuz 2015 tarihinde Ümit Özat, PTT 1. Lig takımlarından Samsunspor ile anlaştı.

17 Ocak 2016 tarihinde Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu ile anlaştı.

8 Kasım 2016 itibarıyla Gençlerbirliği'nin teknik direktörü oldu.

Futbolculuk kariyeri

1994-1995 Ankaragücü

1995-2001 Gençlerbirliği

2000-2001 Bursaspor (kiralık)

2001-2007 Fenerbahçe

2007-2009 Köln

Teknik direktörlük kariyeri

2009-2010 Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2010-2011 Ankaragücü

2012 Manisaspor

2014-2015 Elazığspor

2015 Boluspor

2015 Samsunspor

2016 Mersin İdman Yurdu

2016- Gençlerbirliği