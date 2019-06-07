Ümit milli maçın ardından





İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. haftasında Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe, son dakikada yedikleri golde hakem hatası olduğunu söyledi.

Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İnceefe, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Deplasmandaki maçı 2-1 kazanmıştık. O maç da kolay olmamıştı. Çalıştıklarımızı ilk yarı hayata geçiremedik. Etkili olmasını beklediğimiz arkadaşlarımız gününde değildi ve pozisyona giremediler. Hakemin son dakikada verdiği karar doğru değildi. Hakemin bize verdiği eksi puan oldu." diye konuştu.

İnceefe, 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile yapacakları maçla ilgili, "Kosova iyi bir ekip, yeni yapılanmadalar. Etkili oyuncuları var. Fiziki açıdan iyi bir ekiple oynayacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın son dünya şampiyonu Fransa ile yapacağı maçı değerlendiren Vedat İnceefe, "Zor maç olacak. Dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Yeryüzündeki en iyi kadrolardan biri. Biz, duygularıyla oynayan bir takımız. Duygumuz ve coşkumuz iyi olursa çok farklı bir şey olabilir. Neden olmasın ama bütün oyuncuların gününde olması lazım. Bunu da Şenol hoca senelerdir yapıyor. Milli takımda da kulüpte de bunları başardı." şeklinde görüş belirtti.





- Halil Dervişoğlu: "Çok üzgünüz"





Ümit Milli Takım'ın ikinci golünü atan Halil Dervişoğlu, "Çok üzgünüz. Daha iyi olan takım bizdik. Kazanmamız gerekirdi. Böyle son dakika golleri yememeliyiz. Korner kararı yanlıştı ama ne olursa olsun o topa vurdurmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda 2. Ligi'nde Sparta Rotterdam ile 1. Lig'e çıktıklarını aktaran Halil, "Bu oynadığım maçlarda gelen şansı iyi değerlendirdim. 11 gol attım ve 8 asist yaptım. İyi bir sezon geçirdim." diye konuştu.

Halil, Trabzonspor taraftarı olduğunu ve bordo-mavili ekibin kendisine ilgisinin olduğunu bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den ilgi oluyor ama ben şu anda transfer görüşmelerine bakmıyorum. Menajerlerim ilgileniyor. Ümit Milli Takım'dayım. Bizlerden çok şey bekleniyor. İnşallah bir gün A Milli Takım'da oynarız. Küçüklüğümden beri Süper Lig'i takip ediyorum. Seviyenin çok yükseldiğini düşünüyorum. Burada oynamak çok güzel olurdu. Ailecek Trabzonsporluyuz. Çok seviyoruz ve takip ediyoruz. Trabzonspor'da oynamak gurur vericidir. Hayırlısı neyse o olsun. Trabzonspor'dan bir transfer teklifi geldi mi bilmiyorum ama bir ilgilerinin olduğunu duydum."