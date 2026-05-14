İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek
İran'dan o ülkeye sert tepki: Bölünme tohumları ekenler hesap verecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaş sürecinde BAE ile temas kurduğu yönündeki iddialar üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erakçi, İsrail’le iş birliği yaparak bölgede ayrışmayı derinleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ile Körfez hattında gündeme gelen temas iddiaları üzerinden sert bir çıkış yaptı. Netanyahu’nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiği yönündeki iddialara değinen Erakçi, bu gelişmenin İran güvenlik kurumlarının daha önce ulaştığı değerlendirmeleri açık biçimde doğruladığını savundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erakçi, İsrail’le kurulan gizli temasların bölgedeki fay hatlarını daha da derinleştirdiğini belirterek, bunun sonuçsuz kalmayacağı mesajını verdi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu’nun BAE’yi ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, “Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu.” değerlendirmesinde bulundu.

 

İran halkı ile düşmanlığın “akılsızca bir kumar” olduğunu söyleyen Erakçi, “Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun BAE ziyareti

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun BAE’yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

 

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

 

iran seni suriye ırak yapmadan bırakmaz bu siyinist şeytanlar ..ALLAH sana güç kuvvet versin ...sende bölgede ne kadar bu şeytanlarla işbirliği yapan paraları oraya aktaranlar var.hepsine dünyadaki cehennemi yaşat.AMİN AMİN AMİN
