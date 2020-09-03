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Spor Ümit milli judocular antrenman için tatamiye çıktı
Spor

Ümit milli judocular antrenman için tatamiye çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:15:53 -
Ümit milli judocular antrenman için tatamiye çıktı

ANKARA (AA) - Ümitler Erkek Milli Judo Takımı, tatamide antrenmanlara başladı.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle belirtilen kurallar çerçevesinde uzun süredir antrenman yapmayan ve normalleşme döneminde ilk etap hazırlık çalışmalarına Samsun’da başlayan Ümit Milli erkek judocular, ikinci etap antrenmanları için tatamiye çıktı.

Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak ikinci etap öncesi Kovid-19 testine giren judocular, sağlık kurallarının özellikle dikkate alındığı antrenman uygulamaları konusunda milli takım antrenörleri tarafından bilgilendirildi.

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