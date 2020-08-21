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Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu belli oldu
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu belli oldu

- Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 Eylül Cuma günü Andorra'yı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:28:28 -
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile yapacağı maçın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakasında Andorra ile karşılaşacak milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, 25 Ağustos Salı günü saat 12.00'de İstanbul Le Meridien Otel'de toplanacak.

Türkiye-Andorra karşılaşması, 4 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kale: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Defans: Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz (Trabzonspor), Onur Taha Takır, Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Taha Tunç (Trabzonspor), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), Rahmi Anıl Başaran (Trabzonspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

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