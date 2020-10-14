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Spor Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:41:00 -
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grup 3'ün 8. maçında İngiltere'ye 2-1 yenildi.

17. dakikada ev sahibi takım Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı maçta öne geçti. Justin'in derin pasıyla soldan ceza sahasına giren Sessegnon'un yere ortaladığı top, Hüseyin'in kale sahasında müdahalesiyle ağlara gitti: durum 1-0 oldu.

53. dakikada İngiliz savunmasının hatasıyla topu kıstıran Halil Dervişoğlu, kaleci Ramsdale'den çıktıktan sonra yerde kaldı. Hakem Delajod Willy bir penaltı kararı verdi. Halil'in kullandığı penaltıda kaleci Ramsdale soluna yaslandı ve topu kontrol etti.

84. dakikada Justin sahada iken ceza sahasında Serkan Asan ile çifte mücadelede hakem Willy penaltı noktasını bir kez daha gösterdi. Nketiah'ın kullandığı penaltıda top yan direğe çarptı ve auta gitti.

88. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Sessegnon'un geri pasında savunmanın gerisinde kalan Nketiah, kaleci Altay'a şutuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: durum 2-0 oldu.

Dakikada 90 + 2 fark 1'e indirildi. Hızla gelişen Ümit Milli Takım atağında İlker Karakaş, rakibinin ceza sahası içine girdikten sonra soldan atağa katılan Halil Dervişoğlu'na pasını iletti. uzun süre taşıdığı topu Halil ceza sahası içinde sol çaprazda kaleciye şutunu atarak ağları attı: maç 2-1 oldu.

Bu sonuçla İngiltere, 8. maçın sonunda puanını 22'ye çıkardı. Hilal yıldızlar 7 puanla kalırken 5. sıraya geriledi.

Grupta kalan 2 maçı Samsun'da oynayacak olan milliler, 13 Kasım'da Avusturya, 17 Kasım'da Kosova'yı konuk edecek.

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