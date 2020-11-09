  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:26:21 -
Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ve Kosova maçlarının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Avusturya ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, Yılport Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde çalıştı.

Antrenman öncesinde Samsunspor Kulübü İkinci Başkanı Mustafa Erkanat ve Akademi Direktörü Yücel Uyar, Tolunay Kafkas'a kulüplerinin formasını hediye etti.

Ümit Milli Takım'ın Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta saha: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki
Gündem

MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Joe Biden'ın kazanması sonrası dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir
Gündem

Joe Biden'ın kazanması sonrası dikkat çeken çıkış: İlk akla gelen darbedir

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlara göre yeni başkan Joe Biden oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "solcu Amer..
Aliyev müjdeli haberi duyurdu
Dünya

Aliyev müjdeli haberi duyurdu

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay