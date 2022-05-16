Ümit Kocasakal bombaladı: Kılıçdaroğlu kimin adına nereden konuşuyor? Kaftancıoğlu'ndan kahraman çıkmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak mahkumiyetine karar verilen davanın Yargıtay 3. Dairesi'nde temyiz incelemesi tamamlandı. Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve kamu görevlisine hakaret ile devleti alenen aşağılamak suçlarından açılan davalarda aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi onadı. Yargıtay'ın hapis cezasını onama kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan İstanbul il binasına CHP'lileri çağırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da il binasındaki destek açıklamasına katıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hakaret

Kılıçdaroğlu destek açıklamasında "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" dedi. Bu ifadeleri sonrasında Kılıçdaroğlu sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a getirerek hakaretler savurdu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?"

Yargıtay kararı sonrası CHP ve HDP el ele

Farklı illerde Kaftancıoğlu'na destek açıklamaları yapılırken, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki basın açıklaması dikkatten kaçmadı. Sosyal medyada protestonun fotoğraflarını paylaşan kimi sosyal medya kullanıcıları alanda yer alan HDP bayrakları ile CHP ile HDP'nin ortaklığının delili olduğu yorumlarını yaptı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise HDP bayrakların CHP'li bayraklarla yan yana olmasına tepki gösterip fotoğraf karesini paylaşarak, "Balıkesir Edremit de CHP ilçe başkanlığı Canan Kaftancıoğlu'na destek için basın açıklaması yapıyor. CHP'den çok HDP'nin bayrakları var. Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…" yorumunda bulundu.

Kocasakal, Kılıçdaroğlu'nu ve Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu

Bu gelişmelerin ardından kimi CHP'li isimler ise Kaftancıoğlu'na tepkisini dile getirdi. CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal da tepki gösterenlerdendi. Kocasakal, katıldığı bir televizyon kanalında Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında Yargıtay'ın bu kararı onamasını değerlendirdi. Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın kararı onaması sonrasında Kılıçdaroğlu tarafından "kahraman" ilan edilmeye çalışıldığının altını çizerek Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi, eleştirmekle kalmadı, adeta yerden yere vurdu.

"Canan Kaftancıoğlu'ndan isteseler de istemeseler de bir kahraman çıkmaz"

Yargıtay kararını onaması sonrasında kimilerinin Kaftancıoğlu'ndan "kahraman" çıkarmaya çalıştığını ifade eden Kocasakal, "Şimdi bir bakıyorum kaç gündür kahraman oldu. Şimdiden söylüyorum. Kendi devletini soykırımcı ilan eden, onun yanın da devlete 'katil' ve 'seri katil' diyen, Atatürk'ün askeri olmaktan alerji duyan Canan Kaftancıoğlu'ndan isteseler de istemeseler de bir kahraman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu kimin adına nereden konuşuyor?"

Kocasakal sözü Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine getirerek, "Kemal Bey şey demiş 'Arkasında koca bir halk var' O da kendi hüsnü kuruntusu. Kimin adına nereden konuşuyor? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda önemli cumhurbaşkanının kim olduğu değil makamdır. Bugün 'A' olur yarın 'B' olur. Şimdi kamu görevlisine görevinden dolayı hakarettir. Bu ifadeleri kim kime söylese bunun tartışılacak bir yönü yok. Bu fiil. (…)" dedi.

"Bu karar nasıl siyasi oluyor?"

Devlete ve Cumhurbaşkanına hakaretin her yerde suç olduğunu belirten Kocasacal, "Başka bir yere geliyorum. 'Katil devlet, seri katil" bazı kişiler bunu ifade özgürlüğü kapsamında görebilir. Bir şey diyemem. Hukukçu olarak ben bunu tipik bir 301 olarak görürüm. Yani Cumhuriyeti ve devletin organlarını aşağılama. Ve orada da bir şey söyleyeyim yalan söylüyor insanlara. Sadece bu suç tipi bizde varmış gibi… Tek tek sayarım. Almanya'da İtalya'da Polonya'da Fransa'da hepsinde var. O yüzden öyle değil o iş. (…) Üstelik diğerinde cumhurbaşkanına hakarette birçoklarından hepsini elemiş bir taneye ceza vermiş. Bu nasıl siyasi oluyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah