Ümit Karan Shkup teknik direktörlüğünden neden istifa etti?

Makedonya Ligi takımlarından Shkupi'de teknik direktörlük yapan Ümit Karan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Ümit Karan Shkupi'de teknik direktörlüğünden neden istifa etti? Ümit Karan kimdir?

Ümit Karan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklasık 1 sene önce başlamış olduğum görevimden istifa ediyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir ki kaybetmeyi hiç sevmeyen, hırslı hep bir adım ötesini düşünen bir yapım vardır. Geçen sene küme düşme potasından aldığım Shkupi takımını Avrupa Ligi'ne taşıdık ekip olarak. Gönül isterdi ki Avrupa kupalarında bir adım daha öne gidelim. Sonuç olarak bugün itibariyle kulübün ve yönetimin önünü açmak adına Shkupi kulübündeki görevimi kendi isteğimle sonlandırıyorum. Tüm süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, her zaman yanımızda olan taraftara iyi ve kötü günde tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.

Ümit Karan kimdir?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Berlin, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Berlin’in Kreuzbergilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başlayan futbolcu 18 yaşına kadar Berlin'de yaşamaya devam etmiştir. Ardında Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.Eski Milli futbolcumuz olan Ümit Karan, futbol alanında bir çok başarıya imza atmıştır.

2000 Türkiye Kupası maçı

2011 yılına kadar Gençlerbirliği'nde forma giyen Ümit Karan, takımının 2000 Türkiye Kupası‘nı kazanmasında önemli rolü olan futbolculardan biriydi. Bu performansı, bir çok büyük klübün ilgisini çekiyordu. 2001 – 2002 sezonu öncesi, kendisi ile ilgilenen takımlardan Galatasary‘ın teklifini kabul etti. Galatasaray’a transferi, Ümit Karan için şüphesiz kariyerinin en önemli gelişmesiydi. 2004 – 2005 sezonunda antrenör Georghe Hagi ile de anlaşmazlıklar yaşaması sonucu kendine takım aramaya başladı. Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Karan, Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile antlaştı. Kiralık olarak 2005’in yazına kadar BB Ankaraspor için oynayan Karan, henüz ilk maçında 2:1 galip gelen takımının iki golünü de kendisi attı.

2006-2007 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde sahada 3 maçta kaptanlık yaptı

2005 – 2006 sezonunda tekrar Galatasaray forması giyen ünlü futbolcu, spor yazarlarına göre “tamamen yenilenmiş, farklı bir futbolcu”ydu. Galatasaray’ın şampiyonluğunda çok önemli rolü olan maçların dönmesini sağladı. Attığı 17 gol’le Gol Krallığı’nda 1. sırada iken sakatlandı ve sezonu kapattı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Turkcell Süper Ligi’ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 ‘da Beşiktaş’a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı.

2009-2010 sezon başında Eskişehirspor’a bedelsiz olarak transfer oldu. Ve 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor’ da sportif direktörlük görevine getirildi. 2011 – 2012 sezonunda Eskişehirspor’da Sportif Direktör olarak görev yapmaya başlamıştır.

Ümit Karan, 3 Temmuz 2011’de “Şike Yapmak” ve “Teşvik Primi vermek” iddialarıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaklaşık 5,5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası’nda yapılan değişiklik, Ayrıca 2 yıl müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmıştır.