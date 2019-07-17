Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
Türkiye: 82 - İtalya: 80- Türkiye, çeyrek finale yükseldi17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:18
İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 82-80 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, İtalya karşısında ilk yarıyı 43-39 önde tamamladı. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta bitime 7 saniye kala Türkiye, Onuralp Bitim'in 3 sayılık basketiyle sahadan 82-80 galip ayrıldı.
Ümit Milli Basketbol Takımı, yarın çeyrek finalde, bu akşam oynanacak İspanya-Slovenya maçının galibiyle karşılaşacak.
YORUM YAZ