Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
Türkiye: 69 - Büyük Britanya: 5613 Temmuz 2019 Cumartesi 19:03
İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ilk maçında Büyük Britanya'yı 69-56 yendi.
İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı rahat geçti. İlk yarıyı 34-25 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı da 69-56 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.
Milli takım gruptaki ikinci maçını yarın Karadağ'la yapacak. Ümit Milli Takım, gruptaki son maçını ise 15 Temmuz Pazartesi günü Fransa ile oynayacak.
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