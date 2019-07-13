Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye: 69 - Büyük Britanya: 56



İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ilk maçında Büyük Britanya'yı 69-56 yendi. İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Ümit Milli Takım, Büyük Britanya'yı rahat geçti. İlk yarıyı 34-25 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı da 69-56 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Milli takım gruptaki ikinci maçını yarın Karadağ'la yapacak. Ümit Milli Takım, gruptaki son maçını ise 15 Temmuz Pazartesi günü Fransa ile oynayacak.



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