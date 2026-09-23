  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi Makam aracı konusunda bir taşla iki kuş vurmuş! İmamoğlu’nun kurnazlığı devlete tosladı! Evi al, kimliği kap! İmamoğlu İnşaat'ta vatandaşlık ticareti! Şara'dan İsrail'e BM kürsüsünden en sert rest! Golan Tepeleri ve çekilme çağrısı dünyayı sarstı! ABD ve İsrail’in katliamları fotoğraflarda: Pezeşkiyan’dan BM kürsüsünde anlamlı hareket 4 ilde operasyon, 37 gözaltı! 3,9 milyarlık yasadışı bahis vurgunu! Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun! Özgür Özel'den Mansur Yavaş açıklaması! İstifa kararı sonrası ilk telefon görüşmesini duyurdu! Bakan Kacır Türkiye’nin hedefini açıkladı! Savunma sanayi ihracında ilk 10 arasına gireceğiz Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasını genişletme sinyali
Gündem İşte Yavaş ile başlayan istifa furyası sonrası yeni tablo! ABB Meclisi'nde tüm dengeler değişti
Gündem

İşte Yavaş ile başlayan istifa furyası sonrası yeni tablo! ABB Meclisi'nde tüm dengeler değişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşte Yavaş ile başlayan istifa furyası sonrası yeni tablo! ABB Meclisi'nde tüm dengeler değişti

Mansur Yavaş'ın CHP'de bir depreme neden olan istifası sonrası 8 ilçe belediye başkanı ile ABB Başkanvekili Ertan Işık’ın da istifa etmesiyle 148 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye meclis dağılımına tablo değişti. İstifalarla birlikte CHP'nin sandalye sayısı 49'dan 40'a düşerken, bağımsız üyelerin sayısının ise 7'den 16'ya yükseldiği görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugünkü istifaların ardından sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Ağustos ayında kamuoyuna yansıyan son dağılımda AK Parti 50, CHP 49, YENİ Parti 30, MHP 9, bağımsızlar 7, BBP 2 ve Yeniden Refah Partisi 1 üyeyle temsil ediliyordu. Bu dağılım toplam 148 üyeden oluşuyordu.

9 İSTİFA MECLİS ARİTMETİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugünkü gelişmelerde yalnızca 8 ilçe belediye başkanlarının istifaları yaşanmadı. ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık da CHP'den ayrıldığını ve siyasi aidiyetini Mansur Yavaş ile sürdüreceğini açıkladı. Böylece bugünkü hesaplamaya 8 ilçe belediye başkanı ve Ertan Işık olmak üzere 9 CHP'li meclis üyesinin ayrılığı ekleniyor.

Mevcut dağılım üzerinden yapılan aritmetik hesapla tablo şöyle oluşuyor:

AK Parti: 50

CHP: 40

YENİ Parti: 30

Bağımsız: 16

MHP: 9

BBP: 2

Yeniden Refah Partisi: 1

Bu hesaplamada toplam üye sayısı yine 148 olarak korunuyor.

CHP 49'DAN 40'A GERİLEDİ, BAĞIMSIZLAR 16'YA ÇIKTI

Bugünkü 8 ayrılığın tamamının CHP grubundan gerçekleşmesi halinde CHP'nin sandalye sayısı 49'dan 41'e düşüyor. Bağımsız üyelerin sayısı ise 7'den 15'e yükseliyor. 

148 üyeli ABB Meclisi'nde üye tam sayısının salt çoğunluğu 75 olarak hesaplanıyor. Mevcut geçici dağılım üzerinden yalnızca matematiksel bir senaryo kurulduğunda CHP ile YENİ Parti'nin toplamı 40 + 30 = 71 ediyor. Bu iki grubun aynı yönde oy kullanması halinde 75'e ulaşmak için 4 ilave oy gerekiyor.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin toplamı ise 50 + 9 + 2 + 1 = 62. Bu dört grubun birlikte hareket ettiği varsayımında 75'e ulaşmak için 13 ilave oy gerekiyor. 

16 BAĞIMSIZ ÜYENİN KONUMU

Yeni tabloda bağımsız üyelerin sayısının 16'ya çıkması, ABB Meclisi'ndeki sandalye dağılımının önceki döneme göre değişmesi anlamına geliyor. 

Bugün CHP'den ayrılan ilçe belediye başkanlarından bazıları ise açıklamalarında Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!
CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!

Gündem

CHP’den Yavaş’a ültimatom: CHP’den üstün değilsin!

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti

Gündem

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti

CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li 7 belediye başkanı daha istifa etti
CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li 7 belediye başkanı daha istifa etti

Gündem

CHP’de deprem: Yavaş'ın ardından CHP'li 7 belediye başkanı daha istifa etti

Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun!
Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun!

Gündem

Yavaş’ın istifasına neden olan CHP Sözcüsü: Kendi tercihi, hayırlı olsun!

Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi
Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi

Gündem

Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan olay 'namus' göndermesi

Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım!
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım!

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan yeni Yavaş açıklaması: Onu ben kazandırdım!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23